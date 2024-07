Donald Trump sfiora la morte Attentato durante il suo comizio in Pennsylvania Solidarietà e polemiche

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 14 luglio 2024) Sono bastati pochi secondi e il rumore sordo degli spari per stravolgere la storia delle Presidenziali americane 2024. Il candidato repubblicano,, a Butler, in, è stato colpito da un proiettile mentre era impegnato in unpubblico. Era iniziato da appena quindici minuti. L’ex presidente è rimasto ferito all’orecchio destro. Parlava del tema immigrazione quando sono partiti gli spari. Alle sue spalle la folla terrorizzata che urla e cerca di trovare un riparo. Si sentono altri spari, circa otto. Compreso cosa stesse accadendo, l’ex presidente è stato spinto a terra dalle guardie, dietro il leggio allestito sul palco. Poi si è rialzato, supportato dagli agenti di sicurezza, e con il volto sanguinante ha rivolto il pugno in alto verso il pubblico e urla: “Lottiamo, lottiamo, lottiamo“.