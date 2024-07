De Laurentiis | Solidarietà a Trump questo clima non mi piace affatto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2024) Questa notte l’attentato a Donald, candidato alla presidenza degli States. Gli hanno sparato durante un comizio in Pennsylvania, colpito all’orecchio è stato trasportato immediatamente in ospedale dai servizi segreti. L’attentatore, secondo le ultime notizie rilasciate dall’Fbi, sarebbe un giovane di 20anni vicino al movimento antifascista americano. Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha espresso la suaverso l’ex presidente della Casa Bianca attraverso un messaggio su X. De: «Ormai il buon senso non riesce a governare il mondo» Le parole del presidente Dein versione commentatore internazionale: “non mi. Ormai il buon senso non riesce a governare il mondo. L’inconcepibile e anacronistico attentato di questa notte, che mette in pericolo la nostra vera e unica ricchezza, la democrazia, è un gesto vigliacco e deprecabile.