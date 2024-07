Controlli del territorio con un solo agente La locale in stato d’agitazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Controllo delaffidato a une non a una pattuglia, in contrasto con le più elementari prassi di salvaguardia degli operatori. È questa una delle motivazioni della proclamazione dellodella poliziaproclamato dalla Uil. "I servizi esterni di pattugliamento devono essere svolti da un numero di almeno due agenti – ha scritto al prefetto Francesca De Carlini e al sindaco Andrea Ceffa, il segretario responsabile della Uil amministrazioni locali Maurizio Poggi – ciò sia dal punto di vista della sicurezza che della legittima difesa e della stessa tutela giuridica; infatti l’isolato non può godere di immediato soccorso in caso di malore, ma neppure della pronta custodia dell’arma in dotazione.