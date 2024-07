Chi vince Wimbledon? Le quote dei bookmakers per la finale Djokovic-Alcaraz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Carlosconcederà il bis o Novaksi prenderà la vendetta? Oggi è il giorno delladel singolare maschile die come lo scorso anno lo spagnolo ed il serbo si troveranno nuovamente di fronte uno contro l’altro.va a caccia del quarto Slam, cercando la doppietta Roland Garros-nello stesso anno, mentrevuole raggiungere il record di otto titoli ai Championships di Roger Federer. Ivalutano più probabile un nuovo trionfo di Carlos. Una vittoria dello spagnolo è quotata tra l’1.68 e l’1.75, con i principali siti di scommesse che pensano che il numero tre del mondo possa ripetersi dopo il successo dello scorso anno, quandovinse in cinque set. Più alto un ritorno al successo per Novak, che gioca anche la sua primadella stagione.