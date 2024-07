Calciomercato Milan il Salisburgo spara alto per Strahinja Pavlovic E Furlani fa un passo indietro…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 14 luglio 2024), la prima richiesta delperè ritenuta non adeguata da GiorgioCi risiamo. Iltrova l’accordo con il giocatore ma non con il club, con chi detiene il cartellino. Chi decide separte oppure no. E il calciatore serbo delnon parte alle cifre offerte fin qui dal. Giorgioper l’operazioneha messo a disposizione a bilancio una ventina di milioni. Cifra che non corrisponde però a quanto chiesto dal club con cui un anno fa è stato concluso l’affare Okfor. Già un anno fa, non oggi, non con un difensore centrale. Merce rara, oramai. Come detto il club di Via Aldo Rossi avrebbe trovato un principio d’accordo col centrale, mentre manca ancora quello con gli austriaci del gruppo Red Bull.