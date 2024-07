Basket allarme in casa USA per il problema al polpaccio di Durant Kerr | Procediamo giorno per giorno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Dopo Kawhi Leonard, sostituito da Derrick White, anche Kevinè a rischio forfait in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sarebbe un’assenza sicuramente molto pesante per il Dream Team americano, che può comunque contare su un roster stellare pronto a dominare il torneo olimpico dimaschile per cancellare la brutta figura degli ultimi due Mondiali., grande protagonista con la maglia della nazionale a stelle e strisce in occasione delle vittorie al Mondiale 2010 e alle Olimpiadi di Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2021, è ancora fermo attualmente per un infortunio ale non si sta allenando insieme ai suoi compagni di squadra nel percorso di avvicinamento alla rassegna a cinque cerchi. “Ci sono ancora un paio di settimane prima di prendere decisioni sulla squadra.