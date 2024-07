Attentato Trump il cecchino ha agito da solo | il punto sulle indagini Fbi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 luglio 2024) (Adnkronos) – Lesull’a Donald, in cui l’ex presidente Usa è rimasto ferito a un orecchio, sono ancora “nelle fasi iniziali” ma l’Fbi ha aperto l’inchiesta “per potenziale atto di terrorismo interno”. Gli inquirenti non hanno ancora individuato un chiaro movente ideologico dietro l’azione del 20enne Thomas Matthew Crooks. L’agente speciale dell’Fbi di Pittsburgh Kevin Rojek ha spiegato alla ‘Nbc’ che l’indagine è ancora “nelle sue fasi iniziali” e ulteriori elementi potrebbero arrivare dall’analisi del cellulare dell’re. Al momento, “non ci sono indicazioni di problemi di salute mentale” per il giovane. Rojek ha detto che l’Fbi ritiene che il sospettato abbiadae che non ci siano problemi di sicurezza pubblica in questo momento.