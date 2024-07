Attentato a Donald Trump

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 14 luglio 2024) Massima tensione a Butler, in Pennsylvania, durante un comizio di. L’ex Presidente e candidato repubblicano degli Stati Uniti d’America è stato, infatti, raggiunto sul palco da alcuni spari. Ferito all’orecchio destro,è stato portato via dal palco dagli agenti del Secret Service, sostenuto dalla folla, spaventata dall’in corso. Gli spari sono cominciati quandoha mostrato ai suoi elettori un cartello con le cifre degli ingressi degli immigrati illegali negli Stati Uniti Uniti d’America. Dolorante,ha avvicinato la sua mano all’orecchio, prima di ripararsi dietro il podio. Quando gli agenti del Secret Service sono riusciti a raggiungerlo per farlo scendere dal palco, con tutte le misure di sicurezza necessarie, sul volto diè quindi apparso del sangue.