Alcaraz cerca il bis a Wimbledon | solo Djokovic lo separa da una super doppietta dopo Parigi

(Di domenica 14 luglio 2024) Il 14 luglio non sarà una domenica come le altre per lo sport spagnolo, che tra Londra e Berlino può sognare davvero in grande. Oltre alla finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra, sul Centrale disi sfideranno infatti Carlose Novakin quello che sarà il remake della finale dello scorso anno. Non capita spesso di vedere sfavorito sui prati londinesi un 7 volte campione del torneo e un 24 volte campione Slam, ma non potrebbe essere altrimenti contro questo, che l’ha già battuto nel 2023, è reduce dal titolo al Roland Garros ed ha raggiunto la finale con una facilità disarmante. Ciò non vuol dire che non siano mancati i momenti di difficoltà, anzii primi due turni (in cui ha ottenuto due vittorie di routine) il tennista di Murcia ha vinto tre match in 4 set e uno al quinto.