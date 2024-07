Volley femminile B1 Prime conferme in casa Clementina 2020

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 13 luglio 2024) Benedetta Bastari, libero; Giorgia Boari, opposto; Celeste Sposetti, libero, Alice Usberti, schiacciatrice/opposto VALLESINA, 13 luglio 2024 –in. La campagna acquisti eè in pieno fermento e, anche per la, è il momento di svelare qualche anticipazione sulla prossima squadra. “Sarà una rosa molto differente rispetto all’anno scorso, sia per obiettivi, sia per età che per volti nuovi. Vogliamo dar vita ad un nuovo ciclo, cerchiamo di ripartire con un nuovo entusiasmo per costruire qualcosa che possa crescere nel tempo”. Con queste parole coach Maurizio Moretti la dice lunga sulle premesse per la stagione 2024/25, anticipando che ci aspettano parecchie novità ed una bella ventata di giovinezza.