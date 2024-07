Tom Pidcock non riparte al Tour de France | altro ritiro per Covid

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Tomsi è ritirato dalde2024. Il ciclista ha deciso di non presentarsi al via della 14ma tappa, ovvero la prima frazione sui Pirenei con tanto dimalet. Uno dei leader della Ineos Grenadiers ha lasciato la Grande Boucle a causa di sintomi di, come ha annunciato la sua squadra: “Tom mostra sintomi di-19 e, su consiglio del nostro team medico, ora tornerà a casa per riprendersi“. Tomoccupava il 36mo posto in classifica generale con un ritardo di 55’35” dallo sloveno Tadej Pogacar, ma aveva chiuso al secondo posto la tappa degli sterrati a Troyes. Il 24enne, che lo scorso anno era stato secondo alla Liegi-Bastogne-Liegi e che nel 2022 vinse in cima all’Alpe d’Huez, parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 sia su strada che nella mountain bike.