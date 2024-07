Sanità Lazio Giuliano | Esprimiamo cordoglio ai familiari di Antonella Cutini

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 13 luglio 2024)(UGL): “Sconvolti per la morte dell’infermieradurante l’orario di lavoro all’Ifo di Roma” “profondoe vicinanza aidiinfermiera colpita da malore e deceduta durante l’orario di lavoro nella notte tra mercoledì e giovedì” dichiara in una nota GianlucaSegretario Nazionale UGL Salute. “Rimaniamo sconvolti da questa tristissima notizia continua il sindacalista che fa emergere un quadro molto preoccupante rispetto alle condizioni lavorative di tutti gli operatori sanitari”.“Turni massacranti, mancati riposi, carenze degli organici sono problematiche croniche che abbiamo segnalato più volte, lo stress psicofisico a cui sono sottoposti tutti i colleghi è a livelli altissimi soprattutto nel periodo estivo in cui si devono coprire anche le assenze per le ferie”.