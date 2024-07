Salvini giura | Divisi in Ue ma il governo tiene per 5 anni L’Italia? Il futuro non sono gli immigrati E paragona Trump a Berlusconi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Rivendica la scelta di portare la Lega nel fronte dei contrari alla seconda nascitura Commissione Von der Leyen, ma assicura che il“che gli italiani siscelti” andrà avanti “per tutti e 5 gli“. Gli ultimi giorni di “dinamismo” del segretario del Carroccio Matteoha spinto qualcuno a sollevare sospetti sulle sue reali intenzioni e sulla tenuta dell’esecutivo di Giorgia Meloni. Ieri, poi, si è consumato l’ultimo scontro a distanza tra la Lega e la premier in persona e l’oggetto era in particolare l’invio di armi all’Ucraina.assicura che le scelte in Europa non c’entrano: da una parte i leghisti che hanno scelto – come larga parte dei partiti di destra – di mettersi all’opposizione tutti insieme, sotto la guida del presidente ungherese Viktor Orban; dall’altra Meloni che ha il peso della responsabilità di agire non solo come leader di partito ma anche come presidente del Consiglio e quindi dovrà decidere come votare (e in cambio di quale contropartita politica) al momento in cui Von der Leyen chiederà il sostegno dell’Europarlamento.