Morta la giornalista Laura Tedesco trovata in casa senza vita nel giorno del suo compleanno

(Di sabato 13 luglio 2024) Avrebbe festeggiato 46 anni il 12 lugliodel Corriere del Venetoin. Alcuni colleghi hanno raccontato che la sera dell’11 luglio era uscita dalla redazione dicendo di non sentirsi bene. Al mattino dopo è scattato l’allarme perchénon rispondeva al telefono e non visualizzava i messaggi. I Vigili del Fuoco, entrati nell’abitazione, hanno trovatola 46enne, probabilmente a causa di un malore. “Con profonda commozione e tristezza, apprendo della scomparsa di, stimatadel Corriere del Veneto, venuta a mancare oggi, neldel suo”, il ricordo del presidente del Veneto Luca Zaia. “è stata una cronista di razza. Aveva una qualità che nessuna scuola di giornalismo può insegnare: il fiuto della notizia, il culto del dettaglio, l’intuito per i titoli che toccano le corde delle persone”, si legge nel commovente ricordo a firma di Alessio Corazza pubblicato sul Corriere del Veneto.