LIVE Paolini-Krejcikova 2-6 6-2 3-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | arriva il break della ceca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 E’ lungo il dritto dal centroboema. 5-3 Game. Altra botta al centro imprendibile.non deve mollare. L’azzurra serve per rimanere nel match. 40-0 Ennesima prima vincente. 30-0 Quarto ACEtennista di Brno, implacabile alla battuta. 15-0 Decolla il rovescio lungolinea dell’azzurra. 4-3purtroppo il primo doppio fallotoscana, che cede la battuta. 40-AD Palla. Rovescio sulla riga e dritto inside out profondoboema. 40-40 Dritto in lungolinea in contropiede dell’azzurra che coglie di sorpresa l’avversaria. Parità. 30-40 Palla. Gran risposta con il dritto lungolinea, che completa poi l’opera con il colpo successivo a campo aperto.