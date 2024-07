Le intelligenze artificiali minacciano gli obiettivi climatici della Silicon Valley

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 13 luglio 2024) Se è vero che i dati sono il petrolio del ventunesimo secolo, lesono i motori di una rivoluzione straordinaria già in atto. Attenzione, però, agli effetti collaterali. Nei giorni scorsi Microsoft ha firmato un contratto milionario con Occidental Petroleum, uno dei maggiori produttori di petrolio e gas degli Stati Uniti. L’accordo riguarda la concessione di crediti di carbonio, ossia certificati di realizzazione di progetti di sostenibilità per la riduzione o l’assorbimento di gas serra. Negli ultimi anni, Occidental ha ampliato la sua attività di gestione dell’anidride carbonica, scommettendo sul fatto che intrappolare e immagazzinare il gas serra diventerà sempre più necessario per le grandi aziende che vogliono tener fede alle proprie promesse di neutralità climatica.