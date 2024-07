L’Arsenal sta finalmente affrontando il suo problema più grande ed è un grande sollievo per i tifosi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 13 luglio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Non c’è molto di più che avrei potuto chiedere al manager delMikel Arteta a questo punto del suo regno. A parte i trofei, ovviamente. Il boss basco è responsabile di aver riallacciato la fanbase con il suo club. Ha introdotto talenti dell’accademia locale nella squadra. Ha reso i Gunners più intelligenti nel mercato dei trasferimenti, ha fatto acquisti entusiasmanti, ha persino migliorato lo stile di gioco, così come i risultati. Francamente, è stata una svolta fenomenale, dalla sicurezza prima di tutto, seconda e terza dei due DM e cinque difensori di Unai Emery contro l’Huddersfield, e la tossicità che un tempo ammantava l’Emirates Stadium. Ma niente è perfetto e, da tifoso del, una cosa fastidiosa è rimasta per tutto il mandato di Arteta.