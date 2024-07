ITALIA – POLONIA | SEMIFINALE IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Oggi è il turno dell'Under 22 maschile, che nel Campionato Europeo Under 22 è a caccia della Finale. Gli azzurri hanno disputato il loro girone battendo 3-1 la Repubblica Ceca, 3-1 il Portogallo e perdendo 3-1 contro la Francia, chiudendo il proprio girone al 2° posto e qualificandosi, così, alla del Campionato Europeo. Gli azzurri hanno avuto prestazioni un po' altalenanti e non sono ancora riusciti ad esprimere al 100% il proprio potenziale, oggi, però, l'sfiderà la e proprio per questo servirà una prestazione perfetta per approdare in Finale nel Campionato Europeo. 13/07/24 ALLE ORE 15:00