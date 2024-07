Incidente mortale oggi sulla A14 a Vasto | perde la vita un motociclista di 63 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 –A14, nel tratto tra i caselli diNord eSud, in Abruzzo. La tragedia si è verificata alle 13 di, sabato 13 luglio: are laundi 63. Contrariamente alle prime sommarie informazioni, non è stato lo scontro con un’auto a provocare la morte dell’uomo. Il centauro, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della moto cadendo violentemente a terra. Scattato l’allarme, immediato l’arrivo dei soccorritori del 118, che hanno anche richiesto l’intervento dell’elisoccorso: tutto però inutile in quanto ilè praticamente deceduto sul colpo. Il tragicoha avuto pesanti ripercussioni sul traffico: si è infatti formata una coda di circa due chilometri in direzione Sud.