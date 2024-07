Il Toro saluta Buongiorno | Un modello per i giovani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Torino ha dato l’ufficialità: Alessandrosi trasferisce al Napoli a titolo definitivo per circa 35 milioni di euro più cinque di bonus. “Un punto di riferimento, in campo e fuori, per tanti ragazzi: unda seguire per iche indosseranno la maglia delispirandosi al tuo esempio di impegno, serietà e professionalità” il ringraziamento del club al difensore, approdato in granata quando aveva appena sei anni eto ora che ne ha compiuti 25 da poco più di un mese. “Grazie Alessandro per il bellissimo percorso intrapreso insieme in questi anni – si legge nella nota della società – e ti auguriamo il meglio nel proseguimento della tua carriera”. L'articolo Il: “Unper i” proviene da Anteprima24.