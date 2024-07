Il centese Niccolò Galli campione d’Europa con il team under 23

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Continua a tingersi di oro europeo il palmares dell’azzurro, ildi ciclismo che dal centopievese sta conquistando le più importanti competizioni su pista. L’ultimo grande successo giovedì sera, quando il giovane ha indossato la maglia dieuropeo nella specialità del quartetto, e sfoggiato con tanta fierezza la medaglia d’oro messa al collo. Un bis per lui dopo l’oro del 2022. Un vero gioco di squadra quello che lui e i suoi tre compagni sono riusciti a fare, e così far suonare l’inno europeo della vittoria anche a Renazzo, dove ci sono i nonni di, l’orgoglio di tutta la frazione se non del comune intero. Volato a Cottbus, nel Land di Brandeburgo,può dire che anche per lui il cielo è stato azzurro sopra il velodromo di Germania.