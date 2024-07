Grassi sempre più grassi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 13 luglio 2024) In Italia nel 2023 l’eccesso di peso, ha interessato il 46,4% della popolazione di maggiore età, con una crescita nell’ultimo ventennio dell’7,1% delle persone in sovrappeso e del 36,4% di quelle affette da obesità. Siamo obesi e lo saremo ancor più nei prossimi anni. Domina l’ignoranza alimentare. Non c’è conoscenza degli effetti del cibo sul corpo umano. Domina la qualità obesogena degli alimenti, cioè prodotti alimentari che generano obesità. Ignoranza delle persone e bassa qualità del cibo prodotto dalla agricoltura intensiva e dall’industria alimentare sono i due binari principali dove corre l’affollato treno della obesità. Esistono oltre 50 molecole diverse di acidiche ogni giorno possono entrare dentro di noi con gli alimenti.