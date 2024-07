Giro d’Italia femminile 2024 Elisa Longo Borghini | Un secondo è poco ma è comunque un vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Una sfida stupenda, che si deciderà sul filo dei secondi.è al comando delaldalla prima tappa, la cronometro di Brescia ed ora conserva, al termine della penultima frazione, solamente undi margine su Lotte Kopecky. La prima (e ormai unica) delle avversari della campionessa italiana si è fatta sotto oggi nella durissima frazione del Blockhaus: tramite gli abbuoni si è portata vicinissima all’azzurra e domani proverà a far saltare il banco. Le parole del capitano della Lidl-Trek: “Sembra che sia destino che io e Kopecky dobbiamo combattere ancora per qualche, testa a testa. Penso che entrambe abbiamo fatto un ottimo lavoro oggi e non posso davvero avere rimpianti per la mia prestazione.