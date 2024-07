Forza Italia i rapporti freddi tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani che non esulta per il nuovo nome di Malpensa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 13 luglio 2024) La primogenita di Silvionon gradirebbe più la leadership di. Secondo quanto ricostruisce il Fatto quotidiano, itra il segretario del partito e la famiglia del Cavaliere si sono raffreddati. Per varie ragioni. Innanzitutto,lamenterebbe un mancato coordinamento tra, lei e i fratelli: nonostante siano i parenti più stretti del fondatore dia garantire – economicamente – l’esistenza del partito, l’attuale vicepremier avrebbe smesso di considerarli nelle scelte più importanti.criticherebbe anche l’allineamento dialla linea politica di Giorgia Meloni. Mentre non si sarebbe ancora ricucito lo strappo tra la famiglia del Cavaliere e la presidente del Consiglio, dopo che quest’ultima volle far approvare dal governo la tassa sugli extraprofitti bancari.