Conte frecciata a Ibrahimovic | A parole si possono dire tante cose

(Di sabato 13 luglio 2024) Antoniocommenta con ironia le previsioni dei bookmakers sul Napoli. Le sue considerazioni su obiettivi e mercato nella conferenza a Dimaro. Durante la conferenza stampa a Dimaro, dove il Napoli ha avviato la preparazione per la stagione 2024-2025, Antonionon ha mancato di rispondere a. Il nuovo tecnico azzurro ha chiarito le sue idee tattiche e lanciato una frecciatina al dirigente rossonero.chea Ibra Dal ritiro di Dimaro,ha illustrato la sua visione tattica per il Napoli, che potrebbe adottare un 3-4-3 o un 4-4-2, in base alla situazione. Ha sottolineato la versatilità di giocatori come Di Lorenzo e Olivera, capaci di adattarsi a diverse formazioni difensive. Il focus sarà sulle qualità dei giocatori nell’uno contro uno, con la libertà di muoversi anche dentro il campo.