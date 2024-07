Blitz in una ‘ristopescheria’ di Napoli sequestrati 540kg di prodotti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, in una ristopescheria di, 540 kg diittici freschi e congelati. E’ stata la Polizia Locale die il personale del dipartimento di Prevenzione e dell’Area Veterinaria dell’Asl ad effettuare un controllo congiunto nella ristopescheria di San Carlo all’Arena, in zona Ponti Rossi. Durante l’ispezione, sono stati rilevati numerosi illeciti di natura penale e amministrativa, oltre a varie irregolarità igienico-sanitarie, tra cui la mancata tracciabilità deiin vendita. Il titolare è stato sanzionato con una multa di 1.000 euro, oltre a un’ulteriore sanzione di 2.000 euro per non conformità riscontrate nell’area dedicata alla ristorazione. La merce è stata immediatamente distrutta per mancanza di tracciabilità.