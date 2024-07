Basta con i favoritismi sfacciati in azienda | i danni sono enormi!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Immaginate di essere in una piccolae di assistere a una scena che sembra tratta da un film surreale: durante una riunione del gruppo dirigente, l’imprenditore si comporta come se stesse parlando con il suo miglior amico, ignorando completamente gli altri quattro collaboratori presenti. Mentre lui e il suo “preferito” chiacchierano animatamente, gli altri sembrano diventare parte dell’arredamento. Alla nostra domanda sul perché di tale comportamento, il ceo ha mostrato lo stesso stupore di chi scopre che il proprio cane sa cantare: totalmente inconsapevole del favoritismo e deiche provoca agli altri membri del team. Questo problema è piuttosto comune: quasi tutti i capi hanno persone “preferite” con cui sviluppano relazioni più calde e personali, mentre altri vengono trattati in modo più distaccato.