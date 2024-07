Atletica Meeting Rieti 2024 | Jacobs corre in 10 17 in batteria Domani semifinale e finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Sulla pista dello stadio Guidobaldi diè iniziato il fine settimana di test per Marcellin vista delle Olimpiadi di Parigi. Nell’ambito dei Campionati Regionali Individuali Juniores e Promesse Open Allievi e Seniores l’oro olimpico di Tokyo è impegnato in tre turni insieme ai suoi compagni di allenamento agli ordini di coach Rana Reider, nel team di lavoro che in queste settimane sta facendo base proprio nella città sabina. L’azzurro ha corso nella seconda serie odierna chiudendo in 10.17 riuscendo ad accelerare bene nella metà centrale di gara dopo una partenza non perfetta e poi rallentando nelinsieme al secondo classificato Jerome Blake. Nella prima serie, invece, il cinese Xie aveva chiuso in 10.05 davanti a Andre DeGrasse.