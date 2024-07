A Coverciano si allenano 40 giovani calciatori e calciatrici ucraini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) A, dal 5 al 15 luglio, quarantaclasse 2010, 2011 e 2012, accompagnati da dieci allenatori e allenatrici, oltre a un rappresentante della federcalcio ucraina, si sono potuti allenare per evadere dalla guerra che ha colpito il loro paese. Grazie al ‘cooperation agreement’ firmato lo scorso febbraio dai presidenti della FIGC e della federcalcio ucraina, Gabriele Gravina e Andrii Shevchenko, è stato possibile mettere in pratica questa iniziativa che ha coinvolto ragazzi e ragazze tesserati per la federazione ucraina provenienti dalle aree più colpite dal conflitto in corso. I tecnicihanno potuto seguire in questi giorni dei workshop formativi coordinati dalla struttura centrale dell’SGS con il supporto del Settore Tecnico.