Verona retata della polizia tra i giovani militanti di estrema destra | sette arresti per violenza lesioni e minacce

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ladiha emessomisure cautelari per glidomiciliari nell’ambito di un’ampia attività di indagine che vede coinvolte, per diversi episodi di, 29 persone che gravitano in ambienti di. Ai 29 indagati sono contestati, a vario titolo, i reati diprivata,, danneggiamento pluriaggravati e porto di oggetti atti ad offendere. Dellepersone finite ai domiciliari, sei sono veronesi e uno è trentino. Tutti hanno tra i 19 e i 27 anni. Tra gli episodi più significativi del filone d’indagine c’è l’aggressione in via Mazzini ai danni di un giovane, nel contesto«lotta alle baby gang». Ma anche le violenze commesse ai danni di alcuni tifosi marocchini nelle fasi finali dei Mondiali di calcio in Qatar.