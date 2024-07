Tempesta di fulmini su Milano | incendio in due cabine elettriche colpite metropolitana bloccata a Ciminiano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024) Durante lache si è abbattuta suvenerdì mattina decine disono caduti sulla città. Alcune scariche hanno colpito duelungo viale Palmanova all’altezza della stazione delladi. Ihanno provocato unche ha sviluppato dense colonne di fumo: l’Azienda trasporti milanesi (Atm) ha interrotto la circolazione sulla M2 tra Lambrate e Cassina De Pecchi per risolvere il problema elettrico. L'della prima cabina è stato circoscritto e in queste ore le squadre dei vigili del fuoco di via Messina stanno concentrando i le attività di soccorso sulla seconda cabina posta in superficie. L’Atm consiglia di tenersi informati tramite i social o l’app. Temporali e grandine sono stati segnalati anche in provincia di Como, Lecco e Varese.