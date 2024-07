Poste Italiane a San Giovanni Bianco la direttrice più giovane della Lombardia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024) San. La piùlombarda dilavora in provincia di Bergamo, all’Ufficio Postale di San, ha 25 anni ed è diventata mamma di Lia da poche settimane. Gloria Bonzi, originaria proprio di San, dopo aver conseguito il diploma turistico, ha iniziato il suo percorso incon una candidatura spontanea sul sito dell’azienda. “Ho inviato il mio curriculum subito dopo il diploma e dopo aver superato le fasi di selezione ho iniziato a lavorare come sportellista all’Ufficio Postale di Zogno. Un Ufficio doppio turno, con una grande varietà di clienti e richieste, dove ho imparato davvero moltissimo grazie all’aiuto dei colleghi più esperti. Il mio percorso da sportellista è proseguito nell’Ufficio di San Pellegrino Terme prima, per arrivare poi in quello di Sandove sono tuttora e ricopro il ruolo di”.