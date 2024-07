Operaio di 42 anni di Iglesias morto nella zona industriale di Macchiareddu

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 12 luglio 2024) Infortunio sul lavoro mortale per unquarantenne colpito dalla pala di un escavatore che movimentava rifiuti. L’di 42divenerdì mattinadi, comune di Uta,Città Metropolitana di Cagliari. In base a quanto riferisce la stampa locale l’distava lavorando all’interno di una ditta che si occupa del riciclaggio di rifiuti come vetro e alluminio. Forse mentre veniva spostato il materiale è stato urtato dalla pala di un escavatore. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo del 118, ma per l’non c’è stato nulla da fare. .