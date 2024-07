Nelly Furtado annuncia il nuovo album ‘7’ | Ho ritrovato la mia voce

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 12 luglio 2024) Si intitola ‘7’ il, attesissimo,in studio dila cui pubblicazione globale è statata per il prossimo 20 settembre. Risultato di quattro anni di lavoro, ‘7’ arriva dopo un periodo nel quale l’artista ha voluto dedicarsi completamente al ruolo di mamma. Ora, però, è tempo di far parlare dila musica. “Ho iniziato ad uscire die continuavo a sentire le mie canzoni che venivano suonate e remixate dai DJ. Allo stesso tempo la mia figlia maggiore mi mostrava continuamente come la comunità online e nuovi fan appartenenti alla GEN Z stavano riscoprendo la mia musica, 20 anni dopo”. Così dichiara la, aggiungendo: “ho sentito la chiamata”. Cover da Ufficio Stampa Ne sono nate ben quattrocento canzoni, tra le quali il singolo già disponibile Corazón in collaborazione con la band Bomba Estéreo.