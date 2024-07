Meteo quanto durerà il caldo in Italia | le previsioni di Giuliacci

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 12 luglio 2024) Iltorrido si stanno facendo sentire eccome, con temperature che toccano i 40 gradi in molte regioni del Centro e del Sud. Ma se da un lato l’subisce gli effetti dell’anticiclone africano, l’altra parte è ancora alle prese con il maltempo e temperature sotto la media stagionale. Ilrologofa una previsione sudovremmo aspettarci nei prossimi giorni. Leggi anche: Maltempo, grandinate e vento mettono in ginocchio l’: ecco dove Leggi anche: Lidl, ritirato dagli scaffali il noto prodotto: rischio salmonellailinIlanomalo non molla la presa, anzi. La prossima settimana infatti andrà anche peggio con l’intrappolata in una rovente bolla africana.