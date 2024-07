Marco Castoldi denuncia Lucarelli lei replica | Disperato sono falsità

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dopo i suoi avvocati stamani è intervenuto anchein merito ai fatti che riguardano Angelica Schiatti e chestati riportati alla luce da Selvaggiacon un articolo su Il Fatto Quotidiano. Morgan ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede una strada e sopra lo scatto ha scritto di averto Selvaggia per incitazione all’odio. “Hoto Selvaggiaper aver costruito violenza di massa contro l’essere umano che io. lo nonincriminato di revenge p**n ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo. Selvaggiaha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all’odio. Buona giornata'”.