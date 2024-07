LIVE Olanda-Italia 0-0 Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | si parte!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40 Inni nazionali in corso. 20.35 Classifica del gruppo7 punti, Norvegia 6,5, chiude il girone la Finlandia. 20.30 Il modulo scelto dall’è il 4231. 20.25 Serve una vittoria per poi giocarsi tutto contro la Finlandia. 20.15 Ecco le formazioni ufficiali:: Giuliani, Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin, Caruso, Greggi, Giugliano, Cantore, Giacinti, Bonansea.: Kop, Beerensteyn, Spitse, Miedema, Van de donk, Groenen, Grant, Casparu, Kaptein, Janssen, Brugts. 20.10 Buonasera e benvenuti alladi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, grande sfida per la nazionale azzurra.