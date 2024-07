L’Atalanta ufficializza la cessione di Niccolò Cambiaghi al Bologna per 10 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bergamo, 12 luglio 2024 – Un’altraimportante perche questo pomeriggio hato il passaggio a titolo definitivo aldi, esterno offensivo classe 2000, di rientro da un prestito biennale all’Empoli, dove ha collezionato 58 presenze e 7 gol in due stagioni. Affare da 10più due di futuri bonus, un’altra importante operazione in uscita per il club bergamasco che la scorsa settimana aveva ceduto il 23enne difensore Caleb Okoli al Leicester City per 15, monzese, è arrivato a soli dieci anni nel settore giovanile atalantino facendo tutta la trafila fino alla Primavera con cui ha vinto gli scudetti del 2019 e del 2020: dopo due positive stagioni di apprendistato in serie B con Reggiana e Pordenone, ha fatto il salto di qualità nelle ultime due stagioni in Toscana in maglia azzurra.