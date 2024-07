Italia-Francia 69-67

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pubblichiamo un estratto di “Argento vivo. L’Italbasket da Euro 2003 alle Olimpiadi 2004”, il nuovo libro di Marco Gaetani edito da 66thand2nd. Potete acquistare il libro cliccando qui. Le prime avvisaglie arrivano quando la partita e? ancora lontana qualche ora e al tavolo dell’albergo appaiono, una piu? assonnata dell’altra, le facce dei nostri eroi, che buttano un occhio distratto ai giornali locali in cui si parla del referendum che cattura l’attenzione della Svezia, chiamata proprio quel giorno alle urne per scegliere se adottare o meno l’Euro. «Io venivo da zero minuti nei quarti e nelle semifinali, avevo accettato serenamente quella situazione. La mattina della finale terzo posto vado a fare colazione, mi siedo al tavolo e c’e? Denis che mi fa: “Davide stai pronto oggi perche? Bullo, hmmm, non e? a postissimo”.