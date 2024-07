I genitori che spendono i soldi per la figlia malata in videogiochi viaggi e francobolli

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una coppia di Vercelli ha speso iper lain. La truffa da 200 mila euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. I responsabili del raggiro hanno usato idelle donazioni per le cure mediche della bambina per pagarsi, abbonamenti a pay-tv e per inviare denaro in America Latina. La vittima è un’associazione filantropica della Valsesia. Tra gli indagati, oltre ai, anche una terza persona. La, racconta oggi Il Messaggero, è affetta da una patologia rara. Le fiamme gialle hanno sequestrato 128 mila euro. A emettere il provvedimento la sostituta procuratrice Mariagiovanna Compare, dopo la denuncia querela della Onlus. Iindagati La Gdf ha effettuato controlli anche in ospedali pediatrici in Liguria, Lombardia e Toscana.