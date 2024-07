Dentro la Verona nera i tre episodi che hanno segnato la cronaca della città e messo nel mirino i sostenitori di Casapound

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024)la “”. La retata messa a segno dalla Digos tra idiItalia è la fotografia dell’estremismo di destra che in riva all’Adige ha sempre trovato un terreno fertile. Una realtà fatta di gruppuscoli che ruotano attorno al tifo organizzato (in questo caso idel Chievo) e al gruppo politicamente più consistente che haneli nemici tradizionali, a cominciare dagli extra comunitari e dagli esponenti di organizzazioni di sinistra, i comunisti. Nei capi d’imputazione cheportato sette persone agli arresti domiciliari e altre 29 alla sola iscrizione nel registro degli indagati, ricorrono trechelaa partire dal 2022. Innanzitutto la caccia alle “baby gang”, identificate come espressione degli extracomunitari, chiamati i “fragolini”.