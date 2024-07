Crippa Lega Meloni? I missili uccidono prevalga la politica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) "Dal mio punto di vista iammazzano le persone, io sono contrario a fare in modo che in Ucraina e in Russia sempre più soldati muoiano". Così il vicesegretario dellaAndrea, commenta con l'ANSA le dichiarazioni della premier Giorgiaa margine del vertice Nato. "Sono stato in Ucraina un anno fa con la commissione Esteri della Camera, laddove si combatte la guerra, e i civili non vogliono morire, vorrebbero la pace e tornare a lavorare - aggiunge -. Le organizzazioni internazionali, la Nato, l'Ue e l'Onu, dovrebbero favorire un processo di pace. Partendo dal presupposto che l'Ucraina è stata aggredita e la Russia ha aggredito, ma bisogna mettere fine a questa guerra, cercare di fare in modo che a armi,e aerei,noe diplomazia.