Captain America | Brave New World nel primo trailer italiano Hulk Rosso mostra i muscoli

(Di venerdì 12 luglio 2024) Cap è tornato e no, non si tratta di Steve Rogers. I Marvel Studios hanno rilasciato ildiNew, il quarto film che vede come protagonista il supersoldato, stavolta interpretato da Anthony Mackie. Il suo Sam Wilson, precedentemente noto come spalla di Rogers (Chris Evans) raccoglie il testimone di quest’ultimo. Nel, il nuovo protagonista viene accolto dal presidente degli Stati Uniti Thaddeus “Thunderbolt” Ross (Harrison Ford), che vuole che lui entri a far parte del suo entourage. L’azione entra subito nel vivo quando il supereroe ferma un potenziale assassino alla Casa Bianca. Questoassaggio si conclude con una rapida occhiata a un nuovo personaggio,, un altro mostro irradiato dai raggi gamma che, nei fumetti Marvel, rappresenta l’alter ego di “Thunderbolt” Ross.