Calcutta offre ospitalità a quattro fan in pericolo dopo il suo concerto a Ferrara | Grazie per averci salvato

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il cantautoreè ancora al centro delle cronache. Ma non per la vicenda legata alla denuncia che la sua compagna, Angelica Schiatti, ha fatto nei confronti di Morgan con l’accusa di stalking e diffamazione aggravata (che ha visto il cantante di Latina minacciare l’addio alla Warner per il contratto dell’ex Bluvertigo). Ad attirare l’attenzione dei fan è stato infatti un bel gesto dell’artista, al termine del suolo scorso 7 luglio. Quella sera infatti si è imbattuto in un gruppo di ragazze che erano andate a vedere la sua esibizione nella città estense, e che in piena notte hanno iniziato a essere inseguite da uno sconosciuto mentre si dirigevano verso la stazione, per prendere il treno che le avrebbe riportate a casa.