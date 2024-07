Calci | iniziati i lavori di consolidamento del parcheggio di via del Fienilaccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024)12 luglio 2024- Nei giorni scorsi sonodideldi via dela Castelmaggiore, che porteranno anche alla completa riqualificazione dell’area. L’opera è possibile grazie ad un investimento complessivo di circa 200mila euro, ben 135mila dei quali derivanti da finanziamenti Pnrr, destinati ad aumentare la resilienza da rischio idrogeologico, e i restanti a carico del Comune di.Per consentire i, dal 16 Luglio al 13 Novembre non sarà possibile parcheggiare nell’area di via deled in una piccola porzione di piazza Verdi, che dovrà necessariamente essere utilizzata come area di cantiere. Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale aveva effettuato incontri con la cittadinanza, al fine di presentare istessi e di concordare azioni per mitigare i disagi per i residenti di Castelmaggiore.