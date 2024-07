Bonus psicologo 2024 | sostegno alla salute mentale per gli italiani

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilrappresenta una misura importante introdotta dal governo italiano per supportare ladei cittadini. Sempre più spesso infatti si cerca di sensibilizzare questo tema molto delicato, ma fonda. C’è sempre maggiore attenzione nei confronti della. Per lanciare proprio un messaggio di sensibilizzazione è stato istituito il. Questo incentivo, rivolto a chi necessita di assistenza psicologica, nasce dcrescente consapevolezza dell’importanza del benessere, specialmente dopo gli impatti della pandemia di COVID-19.psicologico, foto Ansa – VelvetMagIlè un contributo economico destinato a coprire le spese per le sedute di psicoterapia. Questo incentivo è stato introdotto per la prima volta nel 2022 e rinnovato negli anni successivi, vista la grande domanda e l’importanza di garantire accesso alle cure psicologiche a un numero sempre maggiore di persone.