Vannacci fa vergognare anche Marine Le Pen | Vicepresidente? Proprio lui no!

(Di giovedì 11 luglio 2024) Pare che Robertosia riuscito a ottenere un’impresa alquanto singolare: risultare impresentabile perfino per la destra diLe Pen. Sì, avete letto bene. La principale agenzia di stampa francese, France Press, riporta che Jean-Philippe Tanguy, pezzo grosso del Rassemblement national, ha dichiarato che i lepenisti si “oppongono” all’elezione del generale comedel nuovo gruppo europeo dei Patrioti. Un no secco da chi, generalmente, non disdegna certe figure. Tanguy, che non è certo uno qualunque (parliamo del vicecoordinatore della campagna presidenziale di Le Pen nel 2022 e vicecapogruppo del partito nell’Assemblée nationale), avrebbe dovuto ricoprire la carica di ministro se solo Rn avesse vinto le recenti legislative.