Strada allagate coi temporali lavori in via Chiodo e in via Diaz

(Di giovedì 11 luglio 2024) La Spezia, 11 luglio 2024 – La prossima settimana prenderanno il via importantiprevisti dal Comune per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle infrastrutture della rete idrico-fognaria di drenaggio urbano, con lo scopo di mitigare il rischio di allagamento di alcune porzioni delle aree cittadine comprese tra i giardini storici di Via-Via. “Un altro importante investimento per contrastare gli allagamenti in viae viadovuti alle forti piogge sempre più frequenti – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – . La prevenzione e la gestione degli allagamenti sono fondamentali per garantire la sicurezza della viabilità e con questo provvedimento riusciremo a contenere l'acqua in eccesso, risolvendo una problematica che spesso si rivela un pericolo per automobilisti e pedoni.