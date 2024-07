Presentato ad Amsterdam un nuovo studio di IVI sul ringiovanimento ovarico Incoraggiante ecco perché

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’inverno demografico e la denatalità colpiscono duramente la società, ma a fare da contraltare cresce il numero delle donne che in Europa decidono di utilizzare la fecondazione in vitro e l’inseminazione intrauterina. È quanto emerge dalla quarantesima conferenza annuale dell’Eshre, il Congresso della Società europea di Riproduzione umana ed embriologia, ad. I dati preliminari rivelano un aumento costante e progressivo dell’uso della Art, la tecnologia di riproduzione assistita. Nel 2021, sono stati, infatti, 1.103.633 i cicli di trattamento Art segnalati da 1.382 cliniche in 37 Paesi europei, ben il 20 per cento in più rispetto ai 919.364 cicli segnalati nel 2020. Mamme over 40: da Naomi Campbell a Gianna Nannini, la maternità dopo gli anta X La fecondazione assistita è sempre più richiesta Il venticinquesimo rapporto Eshre è la più grande raccolta di dati su riproduzione assistita e inseminazione intrauterina in Europa.