Per ricordare Maria Celina donazioni all’antico oratorio

(Di giovedì 11 luglio 2024) Al foyer del Teatro Bismantova sabato prossimo verrà inaugurata un’interessante mostra alla quale hanno aderito oltre 50 artisti, le opere saranno esposte fino a domenica 28 luglio. L’obiettivo è raccogliere fondi per l’di via I Maggio dedicato a SantaMaddalena. All’iniziativa, promossa dal comitato per il restauro dell’anticoche ha già sostenuto il ripristino del dipinto della Maddalena che vi era conservato, hanno aderito decine di creativi da tutta la provincia di Reggio e non solo, dimostrando quanto sia forte il legame con la piccola chiesa nel cuore del centro storico di Castelnovo. L’anticodedicato a SantaMaddalena in via I Maggio, è stato per alcuni secoli il centro della vita religiosa e civile del borgo.